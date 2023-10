Murder kinasa vs 6 pulis Navotas sa Jemboy slay

PORMAL nang isinampa ng piskalya sa Navotas City Regional Trial Court (RTC) ang kasong murder laban sa anim na miyembro ng Navotas City Police Station na sangkot sa pagpatay sa 17-anyos na si Jemboy Baltazar noong Agosto.

Murder at hindi reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa laban kina Executive Master Sgt. Roberto Dioso, Staff Sgts Gerry Maliban, Antonio Bugayong, Jr., at Nikko Esquillon, Cpl. Edmard Blanco at Pat. Benedict Mangada na dating mga nakatalaga sa Substation 2 (SS-2) ng Navotas City Police Station.

Walang inirekomendang piyansa sina Assistant City Prosecutor Arvin Carael at City Prosecutor Armando Cavalida para sa pansamantalang paglaya ng mga suspek kumpara sa kasong homicide na papayagan sila ng korte na mag-bail.

Una nang inaprubahan ng National Capital Region Police ang rekomendasyon ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) na patalsikin sa serbisyo ang mga pulis.

Matatandaan na noong Agosto 2, 2023, binaril si Jemboy ng mga akusado sa Barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City matapos itong mapagkamalang suspek sa insidente ng barilan dito.

Dahil sa insidente ay nasibak din ang dating hepe ng pulisya na si Col. Allan Umipig bunsod ng isyu ng command responsibility. (Orly Barcala)