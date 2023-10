Mikee Quintos binasted ni Alden

Hinangaan ng netizens ang matapang na pag-amin ni Mikee Quintos tungkol sa naging feelings niya kay Alden Richards.

Guest kasi sila ni Mikoy Morales sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

Sa segment na ‘Talk or Dare’, tinanong ng host ng programa na si Boy Abunda si Mikee kung umasa ba siya na magkakaroon ng relasyon sa isang co-star o kapwa artista.

Pinili ni Mikee ang mag-talk at dito inamin niya na nagkagusto siya kay Alden nang magkatrabaho sila sa teleseryeng ‘The Gift’.

“Nakilala ko ’yung pagkatao niya, ’yung sweet siya, na mabait siya, kung gaano ka-genuine, sobrang God-fearing,” kuwento niya.

“And I just had to try to express whatever I was feeling. I couldn’t explain it,” dagdag niya.

Sinabi niya kay Alden ang nararamdaman niya, pero binasted daw siya nito.

“Sinabi ko ’yun straight up. I think nakikita ko na ngayon ’yung worth ng tapang ko, hindi siya something na ikakahiya ko.”

Alam naman daw ng current boyfriend niyang si Paul Salas ang pagkagusto niya kay Alden.

Friends pa rin naman daw sila ngayon ni Alden.

Well… (Byx Almacen)