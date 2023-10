Mga movie sa 2023 MMFF gagawing sampu?

May tsikang baka gawing sampu na raw ang official movie entries sa 2023 Metro Manila Film Festival.

Bukod kasi sa apat na naunang napili na bilang official movie entries ay napakarami pa ang nag-submit ng kanilang finished film para mapagpilian sa apat na isasali pa sa nasabing filmfest.

Eh naggagandahan din ang iba pang mga pelikula kaya may nagsa-suggest na gawin na lang sampu ang official movie entries nga sa 2023 MMFF.

Ang first four official movie entries na sa 2023 MMFF ay ang ‘A Mother and Son’s Story’ nina Sharon Cuneta, Alden Richards. Ang (K)Ampon starring Beauty Gonzalez and Derek Ramsay. ‘Penduko’ pinagbibidahan nina Matteo Guidicelli, Cristine Reyes. Ang movie na ‘Rewind’ ng mag-asawanf Marian Rivera, Dingdong Dantes.

Marami nga ang nagsasabing kung may movie entry si Megastar Sharon, sana raw makapasok din ang movie entries ng Star for All Seasons Vilma Santos (When I Met You in Tokyo’), Superstar Nora Aunor (‘Pieta’), Diamond Star Maricel Soriano (‘In His Mother’s Eyes’).

Ang bongga raw kasi kung papasok nga ang mga pelikula nina Ate Vi, Mama Guy, Marya sa 2023 MMFF dahil makukumpleto ang apat ba movie queens.

Bongga!

Anyway, isang insider ng MMFF ang inusisa namin tungkol sa tsikang ito at ang sabi niya ay, “We will talk about it. As of now, the Selection Committee is still watching the films. Baka kung talagang deserving mag-10 entries, we have to talk about it sa Execom – depende sa recommendation ng Selection Committee!”

Naku sana nga ay i-recommend ng Selection Committee na gawin nang 10 ang official movie entries sa 2023 MMFF, ha!

Bongga!