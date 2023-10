Mga apektado ng 3 warehouse fire inayudahan

BINIGYAN ng cash assistance ng pamahalaang lokal ang 17 pamilya na naapektuhan sa tatlong araw na mala-impiyernong sunog sa Valenzuela City noong nakaraang buwan.

Pinangunahan nina Mayor Wes Gatchalian at Chief of Staff on Social Welfare Operation Ms. Dorothy Go Evangelista ang pamimigay ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa Herco Trading na matatagpuan sa G. Molina st., Barangay Bagbaguin.

Pag-aari ni Mr. Willy Go ang tatlong magkakadikit na warehouse ng mga sari-saring tools.

Binigyan ng tig- ₱10,000 ang mga pamilyang nadamay nang buo ang mga bahay at tig-P7,000 sa mga bahay na bahagyang nasira.

Nagsimula ang sunog noong Setyembre 28 pero tuluyan itong naapula noong Oktubre 2. (Orly Barcala)