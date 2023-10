Masaya sa lampungan Kim tumodo sa landian kina Paulo, JM

“Happy naman po! Hahahaha!” bungad na sagot ni Kim Chiu, sa tanong kung kumusta ang lampungang scene nila ni Paulo Avelino, at landian moment nila ni JM de Guzman.

Kasi nga, kaloka rin ang eksena na napanood namin sa unang dalawang episode ng ‘Linlang’ na mapapanood sa Prime Video streaming app, na kung saan ay tumodo talaga si Kim sa lambutsingan kay Paulo, ha!

Na may pataas-taas pa siya ng dalawang hita habang nasa pagitan niya ang kakisigan ni Paulo.

At kay JM naman, bongga rin ang halikan nila, at paghalik-halik din ng aktor sa leeg niya, na kiliting-kiliti siya, ha!

“Charot lang. Charot lang. Gusto niyo `yon ganung sagot, di ba? Hahahaha!” hirit ni Kim.

Pero seriously, kinuwento nga niya na nahirapan talaga siya, na sa mga direktor niyang sina Direk FM Reyes, Jojo Saguin kumapit.

“Lalo na si FMR, na sabi ko sa kanya, gusto kong mag-grow, pero paano? Na sabi nga niya, magtiwala ka lang sa akin. Ang dami niyang pinaliwanag sa akin bago ang scene na `yon.

“Eh, ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series, at second day pa lang ng taping `yon nang ginawa namin ang eksenang `yon. Eh, sobrang tahimik na tao si Paulo. First day pa lang, sabi ko, paano ko kaya siya makakakuwentuhan? Eh, hindi naman siya natatawa sa akin.

“Second day, kabado pa rin. Pero sige, A-game si Paulo, kaya A-game na rin ako. Kunyari seryoso ako. Hanggang sa…nagpapasalamat din ako kay Paulo, dahil pinapagaan din niya ang mga bagay na kinakabahan ako.

“Lagi akong kabado, kasi hindi ko ito forte, hindi ito ang comfort zone ko. Pero dahil sa mga direktor namin, at mga co-actors ko, inaangat nila ako, tinulungan nila ako!” kuwento ni Kim.

“Pero sa totoo lang, ito talaga ang role na hindi ko naisip na gagawin ko in my whole acting career. Nagkagulatan na lang. Pero heto na, nagawa ko na.

“Sinunod ko na lang talaga ang mga sinasabi ni Direk!

“Pero hindi naman siya nakaka-traumatize! Hahahaha!

“Very kind and helpful naman si Paulo na umalalay talaga and all. Hindi niya pinahalata sa akin na kung kinabahan ako, feeling ko, hindi naman siya kinabahan,” sabi pa rin ni Kim.

Pero hirit nga ni Paulo, kinabahan din siya roon, at never naman daw siyang naging kumportable sa mga ganung eksena.

Well, ibang-iba talaga si Kim sa ‘Linlang’ na ang landi talaga niya, ha!

“Si Juliana po `yon!” pagkontra ni Kim, na ang karakter nga raw niyang si Juliana ang malandi, at hindi si Kim.