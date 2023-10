Maine, Arjo in-enjoy panonood ng Coldplay

Ang bongga nina Maine Mendoza at Arjo Atayde. Napa-‘sana all’ ang mga faney ng Coldplay at inggit much sa kanila ang maraming netizens.

Hindi na nga hinintay pa ng mag-asawa ang January 20 next year para mapanood ang ‘Music of the Spheres’ World Tour concert ng award-winning band sa Philippine Arena.

Dinayo nila ang Los Angeles , California para mapanood ng mas malapitan sa Rose Bowl Stadium ang paboritong banda nitong Lunes.

Sunod-sunod ang posting ni Menggay sa kanyang Instagram account para i-share sa followers niya ang sobrang kaligayahan sa panonood ng pinaka favorite na banda.

Na-surprise pa ang isa sa Legit Dabarkads dahil guest ng sikat na British rock band sina Selena Gomez at ang Fil-Am Academy and Grammy awardee na si H.E.R. at super sing-along si Menngay habang kinankanta ng 3 music superstars ang ‘Let Somebody Go’.

Sa mga post ni Maine, parang ang lapit-lapit nila sa stage ha, maganda ang spot nila sa stadium kaya thankful na rin ang mga faney ni Maine at Coldplay dahil magaganda at malilinaw ang mga video na pinost ng misis ni Arjo sa Instagram.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)