Kathryn sumibat pa-Tate 

Lumipad ngayong Martes ng umaga patungong Amerika sina Kathryn Bernardo at Dolly de Leon upang dumalo sa Hollywood premiere night ng ‘A Very Good Girl’.

Bago pa man mag-showing on October 9 sa US theaters ang ang pelikula nina Kathryn, Dolly ay magkakaroon muna ito ng special advance screening on October 4 sa The Silver Screen Theatre sa Pacific Design Center in West Hollywood.

Maliban sa America, mapapanood din ang pelikula nina Kath, Dolly sa Canada, New Zealand, Australia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Oman, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Cameron, Nigeria, at iba pang bansa very soon.

Samantala, noong Biyernes ay naglabas ang Star Cinema na naka-more than 40M na ang box office gross ng pelikula at lalo itong lumakas noong weekend at nataon na payday pa at nagdagdag pa Ito ng mga sinehan. Bale 270 na ang theaters ng ‘AVGG’ nationwide.

Bonggels! (Ogie Narvaez Rodriguez)