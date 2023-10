Kamikazee tahimik pa rin sa ‘pagpapalayas’, pag-ban sa kanila sa Sorsogon

Hindi nakapag-perform ang bandang Kamikazee sa Casiguran Town Festival sa Sorsogon noong Linggo ng gabi.

Marami nga ang nag-abang at nadismaya nang hindi nila napanood ang Kamikazee.

Hinarap naman ni Sorsogon Governor Boboy Hamor ang kanyang mga kababayan na nag-aantay at nagbigay ng pahayag sa pag-cancel niya sa performance ng Kamikazee.

Ayon sa kanya, nabastusan daw siya sa naging biro ng banda at hindi raw siya papayag na mabastos ang mga taga-Sorsogon, pero hindi naman siya nagbigay ng detalye sa kung anong eksaktong ginawa ng mga ito.

Maliban sa pinauwi agad ni Gov. Hamor ay ban na rin ang Kamikazee sa Sorsogon.

Nangako naman si Gov. Hamor sa kanyang mga kababayan na dadalhin niya si Vice Ganda sa Sorsogon na magaganap daw sa October 8.

Nagsalita naman na ang talent coordinator ng nasabing event na si Jonathan Valdez at nilinaw ang mga bagay-bagay tungkol sa nangyari sa Sorsogon.

“In my years of bringing bands/artists in Sorsogon, never po nag-request ng picture si Gov (Hamor). And I believe all the artists/bands na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind, & generous Gov (Hamor) is, kaya naman I did everything to accommodate his very simple request couple of days before the event.

“IMAGO & I BELONG TO THE ZOO said, ‘No problem’ graciously, while this KAMIKAZE has been my source of stress days before the event for this simple request – hindi sumasagot. Until nag oo na sila 30 minutes before their set. The Gov WAITED FOR THEM to arrive at the venue. Hindi sila bumababa ng van, in my years in the business ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the 2-minute picture, I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this, Muntik na akong lumuhod, pero – DEADMA! Until lumapit na ang assistant ni Gov (Hamor) sa akin, ‘Jo halika, sabihin mo na kay Gov!’ – ayun na, they got what they deserved! Pinalayas sila sa Sorsogon at hindi pinasampa. FULLY PAID sila and all their requests were granted even the liquor etc… Binigay lahat and MORE!

Spoke to some people in the industry, isa ang common na sinasabi nila – NAKAHANAP NG KATAPAT ang KAMIKAZE! Hindi ko kayo makakalimutan mga sir, ibang level (l)ang po kabastusan nyo,” sey nito sa Facebook post.

Samantala, wala pa ring opisyal na pahayag ang Kamikazee tungkol sa nangyari sa kanila sa Sorsogon pero binura na nila sa kanilang Facebook page ang pag-invite nila sa kanilang pag-perform sa nasabing lugar.

Samantala, mananatiling bukas ang Abante sa panig ng Kamikazee kung nanainisin nilang magbigay ng kanilang side kaugnay ng isyung ito.