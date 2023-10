Kaila Estrada tinotoo pananakit kay Chinita Princess

Challenging kay Kaila Estrada ang pambubugbog niya kay Kim Chiu.

Napanood ko na nga ang dalawang episode ng serye nila, pero sa ikatlong episode ay pinasilip na nga ang mga dapat abangan na eksena nina Kaila at Kim.

Kaloka nga ang pasilip na pambubugbog ni Kaila kay Kim, ha! Na umabot nga sa pagkahandusay pa ni Kim sa kalsada.

Kung titingnan ang eksena, ramdam mong nasaktan din talaga si Kim sa ginawa sa kanya ni Kaila.

“Very challenging talaga `yon. Siyempre nakakatakot, kasi ayaw naman talaga nating makasakit.

“But si Ate Kim, she’s such a professional. She already knows this, ‘di ba? Like nag-sorry rin agad ako sa kanya before doing it and after. Kasi nga, sabi nga ni Inay (Maricel Soriano) kanina, na kapag nadala ka ng emosyon, hindi mo na talaga makokontrol.

“I’m so happy na si Ate Kim, she’s so professional.

“Abangan n’yo na lang. Pero, very physical talaga ang eksena. It came out that way, kasi nga very professional siya, and very generous with her acting.

“Pero okey kami! Okey kami!” sabi ni Kaila.

Hindi na raw matandaan ni Kaila kung gaano kahaba o katagal nilang ginawa ang eksena. Technically difficult nga raw, at iba’t ibang anggulo kasi ang kinunan.

“Sana hindi talaga siya nasaktan,” sabi na lang ni Kaila.

Well, sa mga ganung eksena, hindi talaga maiiwasan na magkasakitan, lalo na at galit na galit ang isang karakter. (Dondon Sermino)