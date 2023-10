Juday, Piolo binitin mga faney

Matapos magtilian at halos mag-iyakan sa excitement sina Angelica Panganiban at Judy Ann Santos nang magkita sila sa ABS-CBN Ball, panay na ang hiling ng mga fan na magsama na sila sa teleserye.

Ang bonggang reunion nga raw `yon ng mga tinaguriang mga ‘reyna ng ABS-CBN’, ha!

Super saya nga ng mga fan nila na makita silang magkasama na parehong naka-gown, ha!

Pero siyempre, isa rin sa nakapagpasaya sa mga fan ay ang presence ni Kapamilya heartthrob Piolo Pascual. Busog na busog nga ang mga netizen sa ayuda mula sa naturang ball.

Pero `yun nga lang, bitin ang mga fan dahil wala man lang daw lumabas na mga photo na magkasama ang mga paborito nilang magka-love team noon, sina Juday at Papa P.

Matagal na raw nilang pangarap na makita na magkasama sa isang larawan ang dalawa. Pero, palagi raw hindi napagbibigyan.

May mga usap-usapan din noon na kesyo gagawa sila ng teleserye, pero hanggang ngayon nga raw ay hindi pa rin nangyayari.

Sa totoo lang, marami pa ring fans sina Piolo at Juday, at talagang nangangako sila, na mabigyan lang ng pagkakataon ay susuportahan nila ang dalawa, at patutunayan nila, na malakas pa rin ang puwersa nila.

Well…

Anyway, ang ABS-CBN Foundation nga ang beneficiary ng ABS-CBN Ball. (Dondon Sermino)