Ikaw na talaga lodi! Michael Jordan kabilang sa 400 Richest Americans

NITONG Lunes, dinagdagdan na naman ni Michael Jordan ang kanyang resume bilang isang alamat, naging unang atleta ito na napasok sa listahan ng Forbes ng pinakamayayamang Americans.

Mula sa NBA Central, “Michael Jordan is the first athlete to make the Forbes 400 list of richest Americans. He’s now worth $3B”, sumirit ang net worth ng Chicago Bulls legend nang ibenta ang majority stake niya sa Charlotte Hornets sa halagang $3 billion noong August, ayon kay Justin Birnbaum ng Forbes. Second-biggest franchise sale na ito sa NBA history.

Tagumpay si Jordan bilang athlete, endorser ng Nike at NBA team owner, base sa ulat, sina MJ, LeBron James at Tiger Woods pa lang ang mga atletang bilyonaryo na.

May maliit na minority stake pa si Jordan sa Hornets, may mga negosyo rin siyang auto dealerships, equity investments, restaurants at tequila brand. Sila ni NASCAR driver Denny Hamlin ang nagtatag ng 23XI Racing noong 2020.

Nakatakda rin ang comeback ng Space Jam Jordan 11 sa susunod na summer, black ang dominanteng kulay ng kicks na may blue Jumpman logo.

