Higit 100 sports icon, coach, referee kinilala ng GAB sa 2023 Professional Sports Summit

NAGPASAMALAT si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin sa naging matagumpay na pag-organisa ng ahensiya na 2023 Philippine Professional Sports Summit sa PICC sa Pasay City nitong Setyembre 29 at 30.

Bahagi ng Summit ang pagkilala sa higit 100 sports icon, coach at referee na tumatak at nagbigay ng parangal sa bansa sa iba’t ibang larangan sa paglahok sa mga kompetisyon at pagtulong din para mas mapalakas at mapalawak ang komunidad ng sports.

“Lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng dumalo,” sabi lamang ni Clarin, na personal na pinangunahan ang pagkilala sa mga kinararangal na mga sports icon sa bansa.

Naging tampok sa aktibidad ang pagkilala sa mga world champions na sina Nonito Donaire “The Filipino Flash” Donaire, Jr. (2021-2022 WBC bantamweight champion), John Riel “Quadro Alas” Casimero (219-2022 WBO nantamweight champion), Jerwin “Pretty Boy” Ancajas (2016-2022 IBF super flyweight champion) at Rene Mark “Mighty Mouse” Cuarto (2021-2022 IBF minimumweight champion).

Kabilang din sina Mark “Magnifico” Magsayo (2022 WBC featherweight champion), Dave “Dobberman” Apolinario (IBO flyweight champion 2022-present), Melvin “Gringo” Jerusalem (WBO minimum champion/2023), Marlon “Nightmare” Tapales (IBF at WBA super bantamweight champion 2023-present) at Joshua “The Passion” Paco (ONE strawweight champion 2018-2022).

Pinarangalan naman sa Posthumous sina Mrs. Laura Elorde, (Matriarch of Philippine boxing), Robert “Toto” Landero (WBC Eurasia Pacific Boxing Council minimumweight champion/WBA minimumweight title contender), Jaime “Jimmy” Narvaez (Filipino boxing matchmaker), Romeo Fordaliza (Filipino boxing judge 32-years in service 1987-2019), Kenneth Egano (Fillipino boxing prospect) at Hubert Minn (WBC Ring Officials Chairman, Mentor of Filipino Ring Officials).

Kasama din sina Mr. Virgilio “Baby” Dalupan (basketball), Rolando Lusong (cockfighting) Cornelio Padilla (cycling), Jaideep “Moe” Chulani (cycliing), Aldrin Paulo “Dunoo” Pangan (eSports) at Mario Siodina (golf) sa mga kinilala.

Ginawaran naman ng Lifetime Achievement Awards sina Manny Pacquiao (only eight-division world champion in the history of boxing), Donnie “Ahas” Nietes (longest reigning Filipino world champion), Bruce D. McTavish (International Boxing Referee-Judge and philanthropist/WBC Referee of the Year Awardee 1985-2019/34 years in service), Brandon “The Truth” Vera (Inaugural ONE Heavyweight champion) at Eduard “The Landslide” Folayang (Filipino MMA Legend, former ONE Lightweight World Champion).

Kasama din sa kinilala sina E+ex-Senator Robert Jaworski (basketball), Ramon Fernandez (basketball), Efren “Bata” Reyes (Blbilliards), Francisco “Django” Bustamante (billiards), GM Eugent Torre (chess) at Francisco “Frankie” Minoza (golf).

(Lito Oredo)