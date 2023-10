Uso ngayon sa social media ang post na nagsasabing “gulatin mo ang …” Pero kahit puro kalokohan at pampa-good vibes ang nakalagay sa mga post na panggulat, puwede naman itong gawing totohanan gaya ng ginawa ng Las Vegas Police sa kaso ng pinatay na rapper na si Tupac Shakur, na puwedeng gawin din ng mga awtoridad natin sa kaso naman ni Percy Lapid.

Marami nga ang nag-aakala na talagang makakasama na sa mahabang listahan ng unsolved crimes sa Amerika ang kaso nitong hip-hop star rapper na si Tupac Shakur na binaril habang nasa sasakyan noong September 1996 sa Las Vegas.

Biruin niyo mga tropapips, sa nakalipas na 27 taon eh walang nasampahan ng kaso sa naturang krimen. Pero bago matapos ang September 2023, hinuli at kinasuhan ng murder ang 60-anyos na si Duane “Keffe D” Davis, kaugnay ng pagpatay kay Tupac.

Lumalabas na 33-anyos si Keffe D nang mapatay si Tupac, na noo’y 27-anyos naman. Ang lumilitaw na motibo sa krimen, paghihiganti dahil ginulpi raw ng tropa ni Tupac ang pamangkin ni Keffe D., na pawang may kaugnayan sa gang.

Sabi ng mga pulis, dati na nilang suspek o “witness” sa krimen si Keffe D at tatlo pa nitong kasama sa isang sasakyan na sinasabing ginamit nang mga bumira kay Tupac. Sa mga suspek o witness, tanging si Keffe D na lang ang buhay.

Dahil sa tagal ng kaso, inuulan ng batikos ang mga pulis lalo na ng fans ni Tupac. Mahina raw mag-imbestiga ang mga lespu at parang wala nang interes na maparusahan ang mga pumatay sa idol nila. Pero ginulat nga nila ang mga utaw nang bigla nilang hulihin si Keffe D at kinasuhan ng murder. Iyon nga, abangers pa sa korte kung magtutuloy-tuloy ang demanda.

But wait there’s more, kahit ginulat ng Las Vegas police ang mga utaw sa pagsasampa ng kaso laban sa pumatay kay Tupac, baka ang fans naman ng rapper din na si Christopher Wallace, aka Notorious B.I.G., ang maghamon na gulatin din sila ng mga lespu.

Ilang buwan kasi matapos itumba si Tupac, binaril at napatay din habang sakay ng kotse ang 24-anyos na si Wallace noong March 1997. Wala pang napaparusahan sa naturang krimen. Ang hinala ng iba, pati ng mga kaanak ni Wallace, baka may kinalaman ang mga lespu sa nangyari.

May haka-haka rin at ikinokonekta sa pagkamatay ni Tupac, ang ginawang pagpatay kay Wallace na iringan din ng gang at kompetisyon sa trabaho. Malay natin, dahil tapos na ang Marso ngayong taon, baka next year manggulat ang LA police.

Samantala, Oktubre na at unang anibersaryo ng kamatayan ng broadcaster na si Percy Lapid, na binaril at pinatay sa loob din ng sasakyan noong Oct. 3, 2022 sa Las Piñas City.

Nahuli na ang mga sangkot sa krimen kabilang ang nangumpisal na birador na si Joel Escorial, pati na ang ilang bilanggo. Pero ang itinuturong utak sa krimen na sina Gerald Bantag at sidekick niyang si Ricardo Zulueta, pakuya-kuyakoy pa siguro sa pinagtataguan nila, kung nagtatago nga.

Sa mga nakakalimot na o hindi nakakaalam, may nakapatong na P2 milyon sa ulo para sa ikadarakip ni Bantag at P1 milyon naman sa ulo ni Zulueta. Abaý kung alam mo o nakita mo ang dalawa at wala kang ginagawa, itawag mo lang sa mga awtoridad–lalo na sa National Bureau of Investigation (NBI)– para kang tumama sa lotto.

Dahil ginulat kamakailan ng NBI ang mga kritiko nila sa kaso ng mga nawawalang sabungero nang maaresto ang walong suspek, malay natin, ngayon Oktubre na anibersaryo ng pagkamatay ni Percy Lapid, eh manggulat uli sila. Kaya kaya nila? Abangan. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”