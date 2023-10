Giannis Antetokounmpo dehins lalayasan Milwaukee sa pagdating ni Damian Lillard

KUMAMBIYO na si Giannis Antetokounmpo matapos masakote ng Bucks si Damian Lillard.

Hindi na raw aalis ng Milwaukee si Giannis Antetokounmpo hangga’t nagpapanalo sila.

Nitong offseason, nagpahiwatig ang Greek Freak na lalayas siya sa team na inihatid niya sa NBA title noong 2021 kung wala nang pag-asa ang team na magdagdag ng championship ring.

Sinorpresa ng Bucks ang mga miron nang manalo sa Lillard sweepstakes ilang araw pa lang ang nakakaraan.

Kinuha nila ang eksplosibong scorer mula Portland sa three-team trade, pinakawalan si Jrue Holiday.

Eligible na si Antetokounmpo na pumirma ng three-year contract extension sa tono ng $170 million. Mas malaki pa ang makukuha niya kung maghihintay ng susunod na offseason bago pumirma.

Hanggang 2024-25 pa ang kontrata ni Giannis sa Bucks, may player option siya para sa 2025-26.

“I said that it did not make sense to sign the contract right now because money’s not important – a lot of money is important. So I’m going to sign it next year,” natatawa niyang sabi.

“But at the end of the day, I want to be a Milwaukee Buck for the rest of my career, as long as we are winning. It’s as simple as that.”

Baka mai-translate sa panalo ang dating ni Lillard sa tabi nina Giannis at Khris Middleton.

(Vladi Eduarte)