CJ Gesmundo, Robredo, Soho pararangalan sa US

KABILANG sa mga pararangalan ng The Outstanding Filipino Award sa America sina Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, dating Vice President Leni Robredo at mamamahayag na si Jessica Soho.

Makakasama nila na bibigyan ng Global Filipino Awards ang kauna-unahang FIlipino- American na si Miss Universe R’Bonney Gabriel, mga Pinoy sa likod ng matagumpay na broadway musical show na Here Lies Love at si Filipino-British May Parsons, ang kauna-unahang Pinay nurse na nagbakuna ng Coronavirus vaccine sa London.

Pararangalan din ang 15 Filipino at Filipino-American para sa National Awards category.

10 Pinoy naman ang tatanggap ng Presidential Award at Volunteer Service Award mula sa tanggapan ni US President Joe Biden

Iginagawad ang Presidential at Volunteer award sa mga taong may malaking partisipasyon sa pag unlad at pananatili ng kaayusan sa lipunan.

Magaganap ang awards night sa Zipper Hall sa Los Angeles sa October 27. (Dave Llavanes Jr.)