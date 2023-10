Catriona rumampa! Kuminang sa P13M Bulgari jewelry

Mas kuminang ang ganda ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa pagsuot ng mamahaling kuwintas at hikaw na nagkakahalaga ng P13 million na inirampa nito sa isang grand ball.

Masyadong pinakinang ng fashion designer na si Julianne Syjuco ang ganda ni Gray sa isinuot na gown with baby blue boa at pinasilaw sa Bulgari diamond-studded accessories, kasama ang partner na si Sam Milby sa black-and-white suit na design ni Edwin Tan suit sa naganap na ABS-CBN Ball 2023.

Matatandaang ginulat ni Catriona ang fashion industry sa kanyang Philippine flag-inspired ear cuff nang nanalo bilang Binibining Pilipinas 2018 at dahil din sa Pintados earrings ay napansin siya nang mag-host ng pageant.

Giit naman ni Catriona, nais lang niyang maging kakaiba at makulay sa bawat okasyon na dadaluhan.

Tinitiyak naman ni Gray na babagay siya sa kanyang ka-partner kahit na kumikinang pa ang kanyang suot at hindi siya ma- out of place, maging ang kanyang kasama. (Vick Aquino)