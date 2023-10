Bubong ng simbahan gumuho: 11 dedo

NASAWI ang 11 katao habang malubhang nasugatan ang dalawa pa nang mabagsakan sila ng gumuhong bubong ng isang simbahan sa hilagang Mexico noong Linggo.

Sa inisyal na ulat, nasa 100 tao ang nasa loob ng isang gusali sa Ciudad Madero nang mangyari ang insidente kung saan ay 30 katao ang pinaniniwalaang nalibing nang buhay sa guho.

Nasa 60 ang nasugatan sa pagguho pero dalawa sa mga ito ang malubha, ayon sa ulat.

Ayon kay Bishop Jose Armando Alvarez ng diocese ng Tampico, tumatanggap ng komunyon ang mga mananampalataya nang biglang gumuho ang bubong ng kanilang simbahan.

“In this moment the necessary work is being carried out to pull out the people who are still under the rubble,” ani Bishop Armando.