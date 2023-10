Blue Eagles, Green Archers muling sisindihan karibalan

Mga laro Miyerkoles: (MOA Arena)

10:00pm — UP vs UE

12:00pm — NU vs FEU

2:00pm — Adamson vs UST

6:00pm — Ateneo vs DLSU

ASAHANG dadagundong at yayanig sa loob ng Mall of Asia (MOA) pagsalang ng matinding magkaribal na Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles at De La Salle University (DLSU) Green Archers sa pagpapatuloy ng University Athletic Association (UAAP) Season 86 men’s basketball tournament ngayong Miyerkoles.

Unang salang ito ni bagong Green Archers coach Topex Robinson para masaksihan at maranasan ang mainitang bakbakan ng dalawang koponan.

Magiging pangunahing tampok ang tapatan ng Blue Eagles at Green Archers alas-6 ng gabi, matapos ang harapan ng UP Fighting Maroons at UE Red Warriors sa alas-10 ng umaga na susundan ng National-U Bulldogs at FEU Tamaraws sa alas-12 ng tanghali.

Masasaksihan naman ang salpukang Adamson-U Soaring Falcons at UST Growling Tigers sa alas-2 ng hapon.

Hangad ng La Salle na makuha ang paalawang sunod na panalo matapos ang tagumpay kontra sa FEU Tamaraws 87-76, habang aasamin ng Ateneo na masungkit ang unang panalo matapos lumuhod sa NU Bulldogs sa opening day 64-77.a

Sasandal muli ang La Salle kina Evan Nelle at last season Rookie of the Year Kevin Quiambao, na parehong tumapos ng double-double sa nagdaang panalo, gayundin kina Michael Phillips, CJ Austria, Francis Escandor, Mark Nonoy, Ben Phillips III, Era Abadam at Joaqui Manuel.

Tatapatan naman ito ng mga bataan ni Ateneo coach Tab Baldwin tampok sina Mason Amos, Kai Balunggay, Geo Chiu, Vince Gomez, Kyle Gambler, Lebron Nieto at Jared Brown.

Matagal nang sinusubaybayan ni coach Topex ang matinding hidwaan sa pagitan ng asul at berde, maging sa iba’t ibang pampalakasan ay patuloy na isinasagawa ang naturang tagisan, kung saan nakakalamang sa kampeonato ang Ateneo sa 12 kumpara sa siyam ng La Salle.

(Gerard Arce)