BBM sa lahat ng ahensiya, LGU: Suportahan ang Elderly Filipino Week

Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensiya ng gobyerno at local government units (LGUs) na suportahan ang lahat ng mga aktibidad kaugnay sa selebrasyon¬ ng Linggo ng Katandaang Filipino (Elderly Fili¬pino Week).

Ang direktiba ay nakapaloob sa memorandum circular no. 34 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Setyembre 29, 2023.

Inatasan ng Palasyo ang National Commission of Senior Citizens na pangunahan ang mga aktibidad at programa para sa selebrasyon alinsunod sa Republic Act 11350 o ang National Commission of Senior Citizen Act.

Kabilang sa mga inatasan ng Malacañang bukod sa LGUs at mga ahensiya ng gobyerno ay mga government-owned and controlled corporations, government financial institutions at state universities and colleges. (Aileen Taliping)