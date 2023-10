Batanes signal No. 2 kay ‘Jenny,’ 7 pa signal No. 1

NASA ilalim na ng storm warning signal no. 2 ang Batanes at namumuro pa umano itong itaas sa storm warning signal no. 3 pag lumakas ito sa loob ng susunod na mga oras.

Samantala, umiiral naman ang storm warning signal no. 1 sa Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga at Ilocos Norte.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) posibleng itaas ang babala ng bagyo sa Batanes sa sandaling humakot pa ito ng puwersa at malakas na paghampas ng hangin.

Mula sa bugso na 205 kilometro kada oras at lakas na hangin na 190 kilometro kada oras, bahagyang humina si ‘Jenny’ sa taglay na 150km/h at bugso na 165 km/h pero maaari anila itong lumakas sa susunod na mga oras.

Huli itong namataan sa pagitan ng bayan ng Basco at Itbayat, Batanes.Magpapakawala pa umano ito ng malalakas na pag-ulan sa susunod na dalawang araw bago ito tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility.

Gayunman, sa forecast track ay malabo pa rin ang landfall ng bagyo. Samantala. patuloy na pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat na nagdadala ng pag-ulan sa western portion ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas sa susunod na tatlong araw. (Tina Mendoza)