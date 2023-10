Baradong ilong? Teknik para maging clog free

Alam n’yo ba na sa ilong muna malalasahan ang pagkain bago pumasok sa bibig. Ito ay dahil sa ating sense of smell na kung hindi kayang singhutin ng nose ay hindi rin kayang isubo ng mouth at lalong hindi kayang nguyain ni teeth.

Paano alagaan ang ilong? Suminga, alisin ang mga nakabarang kulangot at isinga muli, presto…malinis na. Pero hindi pa pala sapat iyang simpleng paraan na yan para masabing malinis na ang ilong.

Narito ang best way daw para masabing clean nose na at clog free pa.

Gumamit ng Nasal wash, spray lang at maaalis na ang bara.

Suminghot ng sibuyas. Alam nating nakakaiyak ang sibuyas at kapag sininghot mo ito ay tiyak pati plema tanggal.

Mag-steam para daw lumambot ang baradong kulangot.

Gumamit ng makabagong teknolohiya na Neti pot at hindi lang ilong ang nalilinis, naaalis din ang plema. (Vick Aquino)