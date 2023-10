Bantag, Teves sapol sa amin – Acorda

SINIGURO ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Benjamin Acorda Jr na matutunton nila ang mga nangungunang wanted sa bansa na sina dating Bureau of Corrections (Bucor) chief Gerald Bantag at sinibak na si Negros Oriental Rep.Arnolfo Teves Jr.

Sa press briefing sa Camp Crame, tumanggi muna si Acorda na magbigay ng iba pang detalye sa ginagawa nilang operasyon laban sa dalawang dating opisyal.

May mga hawak na aniya silang arrest warrant at hindi sila matutulog hanggang hindi ito nasisilbi sa dalawang dating opisyal.

“But I am assuring the public that your police, when given warrants, it is our duty to serve these and we are not sleeping, we are going to continue our efforts to locate and arrest them,” dagdag ng heneral.

Ang arrest warrant na hawak ng pulisya laban kina Bantag at deputy nitong si Ricardo Zulueta ay may kaugnayan sa pagkakapaslang sa broadcaster na si Percival “Percy Lapid” Mabasa noong Oktubre ng nakaraang taon.

Konektado naman sa pagmasaker kina Negros Oriental Gov. Roel Degamo at 10 iba pa noong Marso ang warrant laban kay Teves.

Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa International Criminal Police Organization (Interpol) para maaresto si Teves na ayon sa huling ulat ay nagtatago sa Timor Leste. Nag apply ng asylum si Teves sa nasabing bansa pero hindi ito pinagbigyan ng Timor Leste.(Edwin Balasa)

