Allan K ibinida bagong bahay

BUMUHOS ang pagbati sa “EAT” host na si Allan K matapos niyang ibahagi ang pagpapa-bless sa bago niyang bahay na super ganda at bongga.

Sa Instagram, makikita ang ilang photo sa pa-house blessing ni Allan K na dinaluhan ng ilan niyang kamag-anak at kaibigan.

“As for me and my house I will serve the Lord,” sabi sa caption ni Allan K.

Ilan sa bumati sa kanya ang mga kapwa host niya sa “EAT” na sina Pauleen Luna, Paolo Ballesteros at Ryzza Mae Dizon.

“Congrats Ma’am Allan!!! Paki open po ang main door pls dito na po kami sa labas HAHAHAHAHAHAHA,” comment ni Ryzza Mae.

“CONGRATS!!! Napakanta ako doon ah! So proud of you!” sabi naman ni Pauleen.

Tatlong pulang heart emoji naman ang reaksiyon ni Paolo.

Sabi ni Allan K, walang hanggan ang kanyang pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil hindi lang bago kundi masaganang buhay ang ibinubuhos sa kanya ng langit.

Matatandaang halos mamatay noon si Allan K nang tamaan ito ng COVID19 sa panahon ng pandemya. (Issa Santiago)