Adamson setter Louie Romero biningwit ng Farm Fresh Foxies

HANDA nang harapin ni dating Adamson University Lady Falcons ace playmaker Louie Romero ang panibagong landas ng kanyang karera tungo sa professional league matapos pormal na ianunsiyo ang pagkakabilang nito sa Farm Fresh Foxies na sasabak sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Cup sa darating na Oktubre 15.

Pumirma ng kontrata ang 23-anyos na playmaker na minsang hinirang na Finals MVP ng PVL Collegiate Conference para mag-debut sa third conference ngayong taon.

“Rome wasn’t built overnight, but with the addition of a setter like Louie Romero on our side of the court, we can look forward to fast-tracking the team’s development, especially on offense,” pahayag ng anunsiyo ng koponan sa social media account.

Huling beses nasilayan sa taraflex court si Romero nang tulungan nito ang Adamson patungo sa bronze medal finish sa nagdaang 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball, kung saan muling nakatikim ng podium ang unibersidad sapol noong 2014.

Naunang nag-anunsiyong ilalaro nito ang kanyang huling taon sa Adamson, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin matapos mawala sa koponan si coach Jerry Yee, na nagresulta sa pag-atras nito sa unang ipinangako, kasama sina Trisha Tubu, Kate Santiago at middle blocker Ckye Tagisip.

“Nabakante lang po ako after UAAP, pero tuloy-tuloy naman ang pagpapalakas at pag-iingat sa katawan ko, kaya I can say na ready naman po ako,” wika ng 2022 V-League Collegiate Challenge Best Setter.

Nagawa nang mag-debut nina Tubu, Santiago at Cae Lazo sa koponan sa Invitational Conference na nagtapos sa dulo ng rankings, habang makakasama nito sa koponan ang mga dating katunggali sa UAAP na sina Joan Narit, Alyssa Bertolano at Pia Ildefonso, gayundin ang mga pambatong manlalaro ng College of Saint Benilde na sina spiker Gayle Pascual, setter Cloanna Mondoñedo at middle blocker Zam Nolasco.

“Na-miss ko po maglaro, and now na eto na, lalo akong excited. Napanood ko ang bawat laro ng Farm Fresh last conference, at para sa akin, sa paraang ‘yun, alam ko kung ano ang kailangan ng team at alam ko kung paano ako makakatulong,” saad ni Romero.

“Gusto ko lang po makatulong sa team. Gusto ko maibalik sa Farm Fresh at kay Tito Frank (Lao) ‘yung kabaitan at generosity ng kanilang pamilya. Excited po ako para sa aming unang panalo at iba pa.”

(Gerard Arce)