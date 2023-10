2 CHED exec ginatasan mga State U

Kinumpirma ni Commission on Higher Education (CHED) chairman Prospero de Vera III na nakatanggap siya ng reklamo hinggil sa dalawang commissioner na umano’y nagwaldas ng pera ng gobyerno at umabuso sa kanilang kapangyarihan.

Sa hearing ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2024 budget ng CHED, inusisa ni Senador Risa Hontiveros si De Vera hinggil sa reklamong isinampa laban kina commissioners Aldrin Darilag at Jo Mark Libre noong Setyembre.

“Merong reklamo na ‘yung ibang commissioner daw namin ay kung mag-hold ng mga board meeting ay masyadong marami, masyadong madaming ang tao kasama, kaya masyadong magastos para sa state universities and colleges,” pag-amin ng CHED chairman.

“Merong ding reklamo na ang kanilang mga galaw, pag-ikot nila sa mga universities ay sagot lahat ng mga state universities,” dugtong pa niya.

Sa kabila nito, sinabi ni De Vera na wala siyang¬ kapangyarihan na parusahan ang mga commissioner¬ dahil sila ay mga presidential appointees. Ipinadala na niya ang reklamo sa Office of the Executive Secretary.

Ikinagulat naman ito ni Senador Pia Cayetano na umuupo pa namang miyembro ng Board of Regents sa ilang SUC.

“I’m shocked by these allegations. I’m like really ‘laglag-sa-upuan-ko’ shocked kasi I remember when I was chairman of the Committee on Education, I was very specific with my representatives na lahat ng honoraria na matatanggap, kailangan ire-report sa akin kasi ayoko na may tinatanggap sila na hindi ko alam na labas doon sa alam kong puwede nilang tanggapin,” diin ni Cayetano.

Isiniwalat din nito na dati ay quarterly lang ang meeting ng board sa mga SUC pero naging buwanan na ito. Ilan sa mga meeting ay ginaganap pa umano sa magagarbong hotel at may kasamang mga regalo o honoraria sa mga dumalo.

Sinabi naman ni Libre na lahat ng dinaluhan niyang board meeting ay ginawa sa conference room ng mga university at hindi sa hotel o resort.

Inusisa naman ni Senador Joel Villanueva si Dari¬lag kung totoo ang report na ipinasagot niya sa SUC ang gastos sa biyahe ng kanyang pamilya.

“That’s not true. Meron akong ebidensiya that would show na ako bumili ng ticket,” wika ni Darilag.