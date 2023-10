Yassi, Megan, Mikael nakiuso sa AI photo app

Pansamantalang napukaw ang atensyon ng local celebrities sa isang transformation app na Epik-Al Photo o tinatawag ng iba na ‘Yearbook Challenge’.

Kanya-kanyang sawsaw sina Yassi Pressman, Mikael Daez, Megan Young, Sam Pinto, Gwen Zamora, Tim Yap, Kim Molina, at iba pa sa latest app craze na ‘yon.

Ginagawa ng app na pabatain at ibalik sa kanilang teen era ang hitsura ng sinumang gagamit nito, na parang photo shot ng kanilang yearbook.

Bagamat ang ilan ay naaaliw sa nakitang younger look nila, natakot naman si Yassi sa kanyang hitsura. Tila dismayado sa maraming photos na hindi niya raw kamukha.

“sooooooo… I had to try this Al thing?! Mej scary mga sizt… di ko rin kamuka most but these are some of my picks! What do you guyz think??? Ako, yung last pa yung favorite ko! Kayo?”

Ang napili pa ni Yassi ay ang close up shot nito sa maikli niyang hair.

Napansin ng isang fan na kamukha raw ni Yassi ang young matinee idol na si Kyle Echarri na ikinahalakhak ng aktres.

Sey naman ng isa pa, kahawig raw ni Yassi ang American singer na si Miley Cyrus.

Well…

Si Megan naman ay biglang na-miss ang kanyang curly hair sa hitsura niya sa app. Pinanghihinayangan niyang hindi niya na-maintain ang dating kulot na buhok.

Ang mister ni Megan na si Mikael ay hindi naman nagustuhan ang kanyang hitsura sa app. Sey niya, “Parang di ako type ni Koya Al.”

Hindi libre ang nasabing app, may bayad ang paggamit nito sa halagang 299 pesos o 300 pesos. Barya lang ito kung tutuusin sa may perang gaya nina Yassi, Megan, Mikael, at iba pa para sa panandaliang aliw. (Rey Pumaloy)