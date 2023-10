Xyriel, Andrea wagi rin: Kathryn most viewed sa TikTok ng ABS-CBN

Kung ang TikTok account ng @abscbnpr, na may 491,500 followers, ang pagbabasehan, ang mga dating child star ang pinakamabenta, pagdating sa paramihan ng views, ha!

Habang sinusulat ito, at base sa views nga, waging-wagi si Xyriel Manabat with 882,100. Kasunod si Kyle Echarri with 774,800. At pangatlo si Andrea Brillantes with 749,400.

Oh, ‘di ba? Panalong-panalo ang mga bida sa serye na ‘Senior High’ ha! Na ang dami-rami ngang interesadong masilip ang mga pagrampa nila.

Si Xyriel ay humamig din ng 337 comment. Si Kyle ay may 806 comment. At si Andrea ay may 1,029.

Pero sa TikTok account naman ng @abscbn, na may 5.7M followers, waging-wagi ang beauty ni Kathryn Bernardo, with 1.6M views. At ka-tie niya ang baguhang artista na si Criza Taa na may 1.6M views din, ha!

Sumunod sa kanila sina Julia Montes-Coco Martin na may 1.1M views.

Pangatlo naman si Jennica Garcia na may 1.0M, ha!

Well, kanya-kanyang suwerte ‘yan, base sa paningin ng mga netizen. At minsan, pag maganda ang dating mo sa photo o video, na nakikita agad ng mga fan, kini-click talaga nila.

Well, hanggang sa TikTok, laban na laban, at waging-wagi pa rin sina Kathryn, Andrea, ha! At suwerte rin ang dating nina Xyriel, Kyle, Jennica, at ni Criza.

Bongga! (Dondon Sermino)