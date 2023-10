Swak sa corruption, bribery! Napoles, ex-cong lusot sa plunder

Inabsuwelto ng Sandiganbayan nitong Lunes ang negosyanteng si Janet Lim Napoles at isang da­ting kongresista sa kasong plunder kaugnay ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam su­balit guilty naman sila sa ibang krimen na may mababang parusang pagkakulong.

Hinatulan ng Sandiganbayan Fifth Division na guilty si Napoles ng 9 counts ng corruption of a public offi-cial habang si dating Association of Philippine Electric Cooperatives (APEC) Party-List Rep. Edgar Valdez ay guilty rin sa 9 counts ng direct bribery.

Bawat isa sa kanila ay sinentensiyahan na makulong ng 2 taon at 4 na buwan hanggang 6 na taon at isang araw at pagbabayad ng mul­tang P26,996,700.

Si Valdez ay kabilang sa 5 kongresista na kinasuhan ng National Bureau of Investigation, at kalaunan ay ng Office of the Ombudsman, dahil sa paggamit ng pekeng NGO ni Napoles para makubra ang pork bar-rel fund kapalit ng kickback.

Tinanggap umano ni Valdez ang P56 milyong kickbacks, lagpas sa P50 million threshold para sa krimen ng plunder.

Ngunit ayon sa anti-graft court, hindi sapat ang ebidensiya laban kina Napoles at Valdez.

“[T]he Court finds accused Edgar De Leon Valdez and Janet Lim Napoles [are] not guilty of plunder due to insufficient evidence proving that they had, through conspiracy, amassed, accumulated and or ac-quired at least 50 million pesos of PDAF funds through kickbacks and or commissions,” ayon sa bahagi ng desisyon ng Sandiganbayan.