Sagot sa global warming: Magtanim ng puno!

Kung meron kang sasakyang pinapatakbo ng gasolina o diesel, dapat kang magtanim ng punong-kahoy.

Ang ganyang sasakyan ay nagbubuga ng masamang usok na may kasamang na carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), sulfur dioxide (SO2), hydrocarbons (HC) at particulates (pinong uling).

Lahat ng yan ay masama sa kalusugan, pero nakakabahala ang CO2 dahil eto ang napatunayang sanhi ng climate change o pag-iinit ng ating planeta.

Mahigit ng isang dekada ang nakaraan noong binigyan tayo ng babala ni Al Gore na umiinit ang mundo dahil sa sobrang CO2 sa hangin na nagdudulot ng pagbabago ng klima: ang tag-init ay lalong umiinit habang sobra ang lamig sa tag-lamig. Sa bandang Asia-Pacific, tumataas ang tubig ng dagat at ang mga bagyong nabubuo sa Pacifico ay lumalakas ang pananalasa.

Alang-alang sa ating mga anak at apo, dapat tayong makibahagi sa pagbawi ng CO2 mula sa kapaligiran. At ang pinaka-simpleng paraan ay magtanim ng punong-kahoy.

Natutunan natin sa Science lesson na ang mga halaman ay nakakagawa ng photosynthesis kung saan pinagsasama ang CO2at tubig (H2O) para maging oxygen (O2) at carbohydrates. Sisipsipin sa mga dahon ang CO2 mula sa hangin at ihahalo sa tubig mula sa ugat ng puno, at ilalabas naman ang sariwang oxygen.

Eto ang dahilan kung bakit natuwa tayo sa balita na ang Ayala Land at AC Motors ay nagsanib puwersa para magtanim ng mga punong-kahoy sa gubat ng Alaminos, Laguna. Noong ika-27 ng Setyembre 2023, itinanim ni Jaime Alfonso Zobel de Ayala ang ika-5,000 puno mula nang umpisahan ang proyekto noong Hulyo 2022, sa pakikipagtulungan ng ACRE Movement at Honda Cars Philippines.

Ang target nila ay makapagtanim ng isang puno sa bawat sasakyang maibebenta ng Honda AC Motors. At sa tantiya nila ay aabot eto hanggang 7,500 puno bago matapos ang 2023. Siyempre, kasama ni Jaime Alfonso ang presidente ng Honda cars na si Ms. Rie Miyake.

Sabi ng kinatawan ng AC Motors, bahagi eto ng kabuuan plano ng Ayala Corporation na maabot ang net-zero carbon footprint sa 2050.

Labing-apat na taon na noong 2009, gumawa ako ng simpleng kalkulasyon kung ilang puno ang dapat kong itanim para mabawi ang CO2 na ibinubuga ng aking sasakyan sa isang taon. Mababasa ninyo eto dito sa link(https://www.facebook.com/notes/10218517462832580/).

Para sa isang maliit na sedan, anim (6) na puno ang kailangan para mabawi ang naibugang CO2 sa loob ng isang taon; pitong(7) para sa isang SUV, at; lima (5) para sa maliit na motorsiklong 125cc.

Medyo kulang pa ang balak ng Honda AC Motors na magtanim ng isang puno kada sasakyan na naibenta nila. Ganun pa man, malaking bagay na ang makapagtanim ng 5,000 puno.

Ayon sa mga dalubhasa, ang isang ektarya ng gubat na may 400 puno ay kayang sumipsip ng 15.8 tonelada ng carbon kada taon. Kaya ang 5,000 puno ng Honda AC Motors ay katumbas ng 12 ½ ektarya na; at kayang makakasipsip ng halos 200 tonelada ng carbon.

Siyanga pala, mas maraming CO2 ang kayang bawiing ng isang ektarya ng kawayan- 17 toneladang carbon kada taon. Daig pa ang ordinaryong punong-kahoy. Bakit hindi na lang kawayan ang ating itanim?