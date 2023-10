Pokwang nagbenta ng bahay malimutan lang si ex!

IBANG klase rin itong si Mama Pokwang. Matagal na rin naman silang hiwalay ng kanyang ex-partner na si Lee O’Brian pero palaban pa rin ito.

Sa kanyang Instagram post, makikitang may bago itong ipinagagawang bahay. Huwag isnabin, hindi ito simpleng house kundi ala-mansyon sa laki at bongga!

Isang netizen ang hindi nakatiis at tinanong ang komedyante kung napalayas na ba sa ‘Pinas ang dating partner nito na isang Kano.

Say ng komedyante, “Hindi pa nga eh may mga nakuhang padrino, lakas diba? Tapos sasabihin niya ako daw ang maimpluwensyang tao kaya nagpapa-victim ang loko!”

May isa pang nagtanong kay Pokwang kung naibenta na ba niya ang bahay kung saan sila noon tumira ni O’Brian.

Game naman itong sinagot ni Pokwang ng “Sold na po last year pa.”

Aniya, ayaw niya raw kasi ng may ‘mantsa’ ng kanyang ex.

“Thats why I’m selling my beach house sa Bataan kasi ayoko ng may mantsa niya at bakas.” Mataray pang dugtong ni Mama P. (Mark Ray Patriarca)