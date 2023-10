Pinoy bet Eumir Marcial na-knockout Thai karibal

HINDI ininda ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial ang mabigat na suntok na tumama sa first round upang maipagpatuloy ang laban at mahanap ang pambihirang second round stoppage tungo sa paniguradong tansong medalya sa men’s under-80kgs matapos patumbahin si 2023 Phnom Penh Southeast Asian Games champion Weerapon Jongjoho ng Thailand sa 19th Asian Games nitong Linggo ng gabi sa Hangzhou Gymnasium sa Hangzhou, China.

Kumunekta ng isang malutong na kanang hook si Marcial matapos magpakawala ng right at left straight upang matamaan sa panga si Jongjoho diretso sa sahig upang maging senyales para kay referee Leonids Hanevics na itigil ang laban sa nalalabing 14 segundo sa second round.

Naghahabol ng puntos si Marcial kasunod ng 10-9 iskor na ibinigay ng limang huradong sina Jakov Peterson ng Estonia, Mark Anthony Calo-Oy ng US, Simon Radoslav ng Slovakia, Brendan John MC Garrigle ng Ireland at Ratu Seru Whippy ng Fiji matapos bilangan ni referee Hanevics ng standing eight count ang 27-anyos na tubong Lunzuran, Zamboanga City sa first round.

“Yes, nahilo ako nung tinamaan niya ako. Kasi makikita n’yo naman iyung size ng kalaban ko sobrang laki,” wika ni Marcial patungkol sa 6-foot-1 na Thai boxer na tumalo kay John Marvin para sa light-heavyweight gold sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

“Pero tinitingnan ko iyung oras. Sabi ko last one minute ibubuhos ko na ito. Ayun, lumabas iyung resulta.”

Dahil sa panalo ay uusad sa semifinal round ang 2019 Yekaterinburg World Championships silver medalist upang kaharapin si 2022 Mediterranean Games gold medalist Ahmad Ghousoon ng Syria, na nagwagi naman kontra kay 2021 Dubai Asian Championships bronze medalist Shabbos Negmatulloev sa pamamagitan ng 5-0 unanimous decision.

Kumpleto na ang semifinal bout ng half-heavyweight class nang matakasan ni Turabek Khabibullaev ng Uzbekistan si 2022 Amman Asian Championship titlist Hussein Ishaish ng Jordan sa 3-2, habang makakalaban nito si Tuohaetaerbieke Tanglatihan ng China na tinalo si Omurbek Bekzhigit Uulu ng Kyrgyzstan sa 4-1 decision.

Bukod kay Marcial ay huling inaasahan ng bansa si Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam na uusad sa medal rounds ngayong Lunes matapos mabigo sina 2017 biennial meet titlist John Marvin sa quarterfinals ng men’s under-92kgs, Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio sa women’s under-57kgs, Aaron Bado sa men’s under-51kgs, Mark Fajardo sa men’s 63.5kgs, Marjon Pianar sa men’s under-71kgs, Aira Villegas sa women’s under-50kgs at Olympian Irish Magno sa women’s under-54kgs.

(Gerard Arce)