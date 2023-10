Perpetual tutuldukan 2 dikit na semplang

Standings W L

Lyceum 3 0

EAC 2 0

Mapua 2 1

JRU 2 1

San Beda 2 1

SSC-R 1 1

Benilde 1 2

Perpetual 0 2

Arellano 0 2

Letran 0 3

Mga laro Martes:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — Perpetual vs Arellano

4:00pm — EAC vs Jose Rizal

KAKATOK ang University of Perpetual Help System Dalta Altas sa unang panalo matapos kapusin sa huling laban at maunsyami ang double-double performance ni big man Mark Omega pagharap sa nananatiling bokya ring Arellano University Chiefs sa pambungad na laro ng 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong araw.

Nais na tapusin nang maaga ng Las Pinas-based squad ang kanilang losing skid upang hindi mahirapan sa mga darating na laban.

Pagtutuunang mabuti ng Perpetual na mahinto ang one-on-one scoring ng Arellano upang makasilip ng unang panalo ngayong season.

Maghaharap ang Perpetual at Arellano sa unang laro sa alas-2 ng hapon, na susundan naman ng tapatan ng maiinit na koponan na Emilio Aguinaldo College Generals at season-host Jose Rizal University Heavy Bombers sa alas-4.

“We’re not looking for X’s and O’s anymore. Walang ibang kailangang puntahan kundi ang manalo, iyung gugustuhin nilang manalo,” pahayag ni Altas head coach Myk Saguiguit sa panayam ng Abante Sports sa telepono kahapon.

“First two games namin bad start, flat iyung laro namin, kaya I told the guys that we need to make it all through out sa buong game para manalo. We need to polish our defense, need to stop para hindi kami maiwan.”

Nasayang ang kinanang 14 points at 15 boards ni Omega, habang bumanat rin si team captain Jelo Razon ng 14 markers at 7 rebounds.

Aasahan din ng Perpetual sina Christian Pagaran at Art Roque na lumikha ng 11 at 10 puntos, ayon sa pagkakasunod, samantalang sasandalan rin ng koponan sina John Abis at Carlo Ferreras.

“May mga plays lang na hindi nasunod on the final stretch kaya we lost that game (against Lyceum). Kaya we really need to start strong. Kapag pangit gising mo, dapat gawan ng paraan para gumanda,” paliwanag ni Saguiguit, kasunod ng 73-76 na pagkabigo sa nangungunang Pirates (3-0).

Mayroon ring 0-2 start ang Arellano na plano ring wakasan ang maumay na simula sa pangangasiwa ng bagong coach na si Chico Manaba, na nais makabangon sa pananambak ng San Sebastian College-Recoletos Golden Stags, 86-111, nitong Sabado.

(Gerard Arce)