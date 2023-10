Patay, kasambahay ginagamit sa smuggling – Tulfo

Kinalampag ni Senador Raffy Tulfo ang Bureau of Customs (BOC) na buwagin ang sindikatong gumagamit ng mga bogus na pangalan ng consigne­e para sa pagpupuslit ng kanilang mga epektos sa Pilipinas.

Ayon kay Tulfo, nakarating sa kanyang impormasyon na ginagamit na pangalan ng consignee ay kasam-bahay, driver, tambay o kahit na ‘yong mga patay na.

“Iyan po ‘yong mga taong hindi ninyo na makikita magpakailanman. Karamihan sa mga consignee, mga may-ari, kundi mga kasambahay, driver, tambay o dili-kaya mga patay na binuhay,” pagsiwalat ng sena-dor sa pagdinig ng Se­nate committee on finance sa panukalang budget ng Department of Finance (DOF) kung saan attached agency ang BOC.

“And you guys in Customs knows that, you know that and yet nakakalusot. Bakit hindi ninyo vine-vet nang mabuti ang mga consignee na nag-aaply diyan?” diin pa niya.

Hindi nakadalo sa hearing si BOC Commissioner Bienvenido Rubio dahil pinagpahinga ito ng kanyang doktor pero dumalo ang kanyang mga deputy.

Ayon kay Deputy Commissioner Juvymax Uy, mayroon silang verification process sa Customs Intelli-gence and Investigation Service.

Gayunman, hiniritan siya ni Tulfo na isumite sa komite ang listahan ng mga consignee para masiyasat kung sino-sino sa kanila ang mga bogus o haoshiao.

Kasabay nito, kinalampag din ni Tulfo si Diokno na magsagawa ng lifestyle check sa BOC.

“I-lifestyle n’yo po ang mga kawani diyan sa Bureau of Customs, especially ‘yang mga nasa assessment, maging ‘yong mga district collector. Siguro you’ll find something lalo na sa sensitive positions diyan sa X-ray,” giit ng senador.