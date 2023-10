Panalo sa TikTok Awards: SB19 may Asian tour

Hindi pa nasusuyod ng P-pop boy band na SB19 ang iba pang key cities sa USA, pero sa ASIA muna mananalasa ang Philippine music pride.

Ikinatuwa ng Pinoy fans sa Asya ang ibinalita mismo ng SB19 na abangan sila sa kanilang ‘Pagtatag’ World Tour Asia. Pero hindi pa nila binabanggit ang dates at mga lugar na kanilang pagtatanghalan.

Nakabalandra ang digital concert poster ng nasabing grupo sa kanilang Instagram.

Hindi na aabutin pa next year ang Asian tour ng grupo dahil ngayong November na ang kanilang schedule.

Gaya ng dapat asahan, nangisay sa tuwa ang mga panatiko ng grupo at umungot na ilatag ang show tour sa Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Singapore, at iba pang Asian countries na maraming OFW.

Siyempre, hindi mawawala ang South Korea sa inuungot ng kanilang fans na siyang teritoryo ng mga sikat na pop group sa buong mundo.

Bukod sa Asian, inaawitan din ng ibang lahi ang SB19 na mag-show ang mga ito sa Europe gaya ng Finland, Italy, France, at iba pa. May nagri-request pa ng shows sa Mexico at Brazil.

Mahaba-haba pa ang karera ng SB19 kaya posibleng pagbigyan ng mga ito ang kahilingan ng fans.

Samantala, nasungkit ng banda ang Filipino Song of the Year award mula sa TikTok Awards Philippines para sa awiting ‘Gento’.

Hindi dapat pagtakhan ang panalo nila lalo’t milyon-milyon na ang views and likes ng dance choreo ng kanta. (Rey Pumaloy)