Nagme-message rin: Leviste panay pa-cute kay Sunshine Cruz

Naku gusto naming maniwala sa sinabi ni Kris Aquino na hindi sila nagkabalikan ni Batangas Vice Governor Marc Leviste kahit pinuntahan pa nga siya kamakailan ng ex-boyfriend sa Orange County, California.

Kung bakit naniniwala ako kay Kris? Well, according to a little birdie kasi, sa birthday cum anniversary event daw ni Senator Bong Revilla sa Okada Manila last week ay nakita niyang panay pa-cute ni Marc kay Sunshine Cruz.

Inusisa nga ako ng source ko at sinabing, “Are you sure Marc went to visit Kris sa Orange County? Bakit panay pa-cute ni Marc kay Sunshine Cruz nung birthday ni Bong?”

Siyempre nagulat kami at first, pero after ngang linawin ni Kris na walang balikang nangyari sa kanila ni Marc nang bisitahin siya nito sa Orange County kamakailan ay nasabi namin na CONFIRMED, tama nga ang sinabi ng source namin na panay ang pa-cute ni Marc kay Sunshine, ha!

Eh tsika rin ng source namin, nakita niyang nagme-message si Marc sa Instagram account ni Sunshine, ha!

So kung wala na nga talaga sina Marc at Kris, okey lang naman kung gustong pormahan ni Vice Governor si Sunshine, ‘noh?!

Naku aminin kaya o i-deny ni Marc ang tsikang ito ng source namin?

Eh si Sunshine kaya, may reaksyon din sa pagpapa-cute sa kanya ni Marc?

Basta kami naniniwala sa tsikang ito dahil hinding-hindi magsisinungaling ang source namin na maraming alam sa tsikang showbiz, ha!

‘Yun na!