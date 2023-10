Mikee, Paul, 7 pa nadale ng crypto scam

Naghain ng kasong estafa sa Makati City Prosecutor’s Office ang celebrity couple na sina Mikee Quintos at Paul Salas nitong Lunes.

Nireklamo nina Quintos, Salas at pito pang biktima ang apat na indibiduwal dahil sa umano’y paglabag sa Presidential Decree No. 1699 o Syndicated Estafa in relation to Articles 315 at 316 of the Revised Pe-nal Code matapos silang mata­ngayan ng P8 milyon.

Sinabi ni Quintos na higit kumulang sa P8 milyon ang nakuha ng grupo sa kanila matapos silang mapa-niwala na malaki ang makukuha nilang kita sa maikling panahon ng investment.

Binanggit naman ng kanilang abogado na ang mga respondent ay nasa kanilang early 20s pa lamang at ilan ay pumapasok umano sa kolehiyo.

Habambuhay na pagkakulong ang katapat na parusa ng syndicated estafa kaya nanghihinayang ang abogado sa sinayang na buhay ng kabataang nambudol sa grupo ni Quintos.