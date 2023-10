Mga guro humirit ng taas-sahod kay BBM

Nanawagan ang mga guro mula sa Visayas at Mindanao kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Mar-cos Jr. na ikunsidera ang kanilang kahilingan para madagdagan ang kanilang take home pay.

Ito ang apela ng mga gurong dumalo sa Konsiyerto sa Palasyo nitong Linggo nang gabi sa Malacañang na inialay sa mga guro.

Ayon kay Dr. Myra Borja Mancabo, Schools Division Superintendent ng Lamitan City, Basilan, bagama’t naghatid ng tuwa at kasiyahan sa kanila ang konsiyerto sa Palasyo, hangad pa rin nilang makarating sa tanggapan ng presidente ang kanilang kahilingan na madagdagan ang kanilang sahod.

Hiniling ni Mancabo sa pangulo na tingnan din ang karapatan ng mga gurong nasa malalayong lugar gaya ng Basilan dahil marami aniyang naghihingalong guro sa kanilang lugar dahil mababa ang sahod at naiipit sa mga giyera.

“Hindi kami nabibigyan ng opportunity na mapakinggan din kasi ang layo namin sa Malacañang. Pero mainam itong ganitong concert, we bring the message to the Office of the President that also to look into the welfare of the teachers, especially sa amin sa BARMM ang daming naghihingalong teachers sa amin, mababa ‘yong sahod and then nasa war-torn area­s kami. Kami rin marginalized poor so sana buong Pilipinas pare-parehas ang treatment sa mga teacher para pare-parehong aangat ang ating kabataan,” ani Mancabo. (Aileen Taliping)