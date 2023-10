Maynila humakot ng parangal sa Cities and Municipalities Competitiveness Index Awards

UMANI ng karangalan ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa katatapos na Cities and Municipalities Competitiveness Index Awards.

Pinarangalan ang Lungsod ng Maynila bilang ‘most competitive in government efficiency for highly urbanized cities’ sa naturang index awards.

Kasabay nito, pinasalamatan ni Manila Mayor Honey Lacuna ang Department of Trade and Industry (DTI) matapos na makamit rin ng lokal na pamahalaan ang ikatlong puwesto, sa overall competitiveness awards.

Nabingwit ng Maynila ang ikalawang puwesto sa kategorya ng most competitive in innovation and in infrastructure for highly urbanized cities gayundin ang ikaapat na puwesto sa most competitive in resiliency at pampito naman sa most competitive in economic dynamism.

Tinanggap ni Vice Mayor Yul Servo-Nieto ang pagkilala sa isinagawang awarding ceremony sa Manila Hotel nitong Huwebes, Setyembre 28, kasama si Assistant City Administrator Architect Joy Dawis-Asuncion.

Samantala, pinasalamatan rin ni Lacuna ang Panginoong Diyos, mga kapwa opisyal ng city hall at mga kawani dahil nakamit ng pamahalaang lungsod ang mga nasabing karangalan dahil sa kanilang suporta.

“I call upon all my co-workers to treat the recognition bestowed on the city as a reason to strive even harder to give our residents the quality service they so deserve at all times,” dagdag ni Lacuna.

(Juliet de Loza-Cudia)