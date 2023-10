Maymay ‘di raw pinarampa ng bongga

Masamang-masama ang loob ng fans ni Maymay Entrata dahil feeling nila ay hindi nabigyan ng mahabang moment sa red carpet ang kanilang idol.

Bitin na bitin ang exposure niya. Unfair daw! Mas deserve raw ni Maymay ang mag-shine sa ABS-CBN Ball kasya sa mga nameless Kapamilya stars.

Inabangan at puring-puri pa naman nila ang queenly look ni Maymay with her bright classy and sexy gown, pero pinagdamutan daw ito ng sapat na exposure kaya hindi nangabog sa live streaming.

Naputol at biglang nawala sa screen ang paglalakad ng singer-actress dahil sa commercial break. At hindi na Ito muling ipinakita matapos bumalik sa ere ang live coverage ng red carpet ceremony.

Nagtatampo tuloy ang mga supporter niya. May netizen na inuudyukan ang idolo at ang manager nito na magreklamo sa kinauukulan dahil sa unfair treatment kay Maymay.

Parang nadadalas ang pagrereklamo ng supporters ni Maymay. Hindi nga ba nabibigyan ng tamang recognition at treatment ang singer-actress? O baka naman feeling lang Ito ng mga faney?

Oh well… (Ogie Narvaez Rodriguez)