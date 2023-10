‘Mapanakit ang kilig’: Kyline suportado pagkahumaling ni Mavy sa ibang babae

Ang tindi pala ng paghanga ni Mavy Legaspi sa Korean female group na Twice, na binubuo nina Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu.

Nag-concert nga sa Philippine Arena ang grupo, at siyempre, bitbit ni Mavy ang girlfriend niyang si Kyline Alcantara.

Ang bongga nga ng reaksyon ni Mavy noong palabas na ang Twice sa stage. Lalo na noong pinu-focus ang mga bet na bet niyang sina Sana, Tzuyu.

Panay nga ang sigaw ni Mavy nang…

“Oh my God! Oh my God!

“Okey lang po ako! Sana okay pa rin ako!” sabi pa ni Mavy, na halos lumabas na ang mga litid sa leeg sa pagsigaw, ha!

At halos matameme naman siya nang magtuloy-tuloy pa ang performance ng grupo. Kitang-kita talaga ang kakaibang kaligayahan kay Mavy.

Mabuti na lang at hindi selosa si Kyline, na kahit sila ang magka-date noong gabing `yon, ay sa ibang babae naman nakatuon ang atensiyon ng dyowa niya.

Actually, very supportive nga si Kyline sa trip ni Mavy, ha! Suportado niya ang pantasya ni Mavy sa ibang girlash.

“’Yung kilig mo mapanakit!” sabi ni Kyline sa video na matindi nga ang kapit sa kanya ni Mavy habang sigaw nang sigaw.

“Para sa’yo ang gabi na to!” sabi pa ni Kyline kay Mavy.

Anyway, si Kyline man ay tila na-in love na rin sa Twice, dahil sa napanood niyang performance ng mga ito.

“Now I’m a fan!” sey niya.

“Wow, just wow!” sabi pa niya habang gumigiling-giling, kumakanta ang mga girlash mula sa South Korea.

Well, at least sakay nila ang trip ng isa’t isa, ha! (Dondon Sermino)