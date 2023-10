Kathryn kinabog si Liza sa IG!

Muli na namang nagbubunyi at nag-iingay sa social media ang fans ni Kathryn Bernardo. Sunod-sunod nga ang selebrasyon nila.

Kahapon kasi ay nalampasan na ni Kath ang 18 Million followers sa Instagram!

Ang Asia’s Box Office Superstar na nga ang pangalawa sa most followed Filipino celebrity sa IG.

Narito ang updated Top 12 Most Followed Pinoy celebrities on Instagram:

1. Anne Curtis – 19.6M

2. Kathryn Bernardo – 18M

3. Liza Soberano – 17.7M

4. Niana Guerrero – 14.5M

5. Pia Wurtzbach-Jauncey – 14.2M

6. Andrea Brillantes- 13.8M

7. Catriona Gray- 13.5M

8. Marian Rivera – 12.7M

9. Nadine Lustre – 12M

10. Alex Gonzaga – 12M

11. Kim Chịu – 11.6M

12. Vice Ganda – 10.6M

Matagal na panahon na nasa 2nd spot si Liza at nasipa nga siya ni Kathryn pababa sa 3rd place. Actually, nagpalitan sila ng puwesto.

Nanatili naman sa puwesto nila sina Niana, Pia, at Andrea, bilang 4th, 5th and 6th placer, respectively.

Umakyat naman si Marian sa pang-walo mula sa pang-siyam na puwesto.

Bumaba naman si Alex from number 8 ay naging pang-10 ito.

Bumagsak din si Kim, from 10th place ay naging pang-11 na lang ang girlfriend ni Xian Lim.

Bongga rin ang pagtaas ng followers ni Nadine, ha!

Big deal sa fans ang number of followers ng kanilang idolo at maging sa advertisers, kaya follow na ninyo ang favorite local celebrities ninyo.

Now Na! (Ogie Narvaez Rodriguez)