Heart dinumog ng mga Pinoy fan sa Paris

Nagmukhang fans day ang Paris Fashion Week dahil sa presence ng mga Pinoy fans ni Heart Evangelista, ha!

Bongga nga na habang rumarampa si Heart, at tinututukan ng mga kamera, may mga sumisigaw sa gilid na, ‘We love you Heart! We love you Heart!’

May bitbit din silang banner/tarpaulin na ang nakalagay ay ‘Heart World Paris Fans Club’. At siyempre, tuwang-tuwa si Heart, na hanggang Paris ay pinupuntahan siya ng mga faney niya.

At hindi naman nabigo ang mga fan, dahil nilapitan talaga sila ni Heart. Kilig na kilig pa si Heart na lumapit sa kanila para magpa-picture na kasama sila sa tabi ng banner.

Parang lalo tuloy na-curious ang mga photographer na mula pa sa iba’t ibang panig ng mundo, dahil maingay nga ang paligid habang rumarampa si Heart.

Well, hindi naman kataka-taka na sugurin si Heart ng mga Pinoy fan niya sa Paris. Unang-una, alam naman ng mga Pinoy sa Paris na dadalo talaga si Heart. At siyempre, marami rin talagang Pinoy na nakatira na sa Paris, kaya bongga talaga. (Dondon Sermino)