Haybol ng gun dealer sinalakay, 53 armas kinumpiska

ARESTADO ang isang hindi rehistradong gun dealer habang kinumpiska ang 53 sari-saring armas nito sa ginawang pagsalakay ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa bahay nito sa Marikina City.

Sa press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., na 26 na long firearms at 27 short firearms ang narekober sa raid sa bahay ng hindi muna pinangalanang suspek.

Bukod dito, nakakuha rin ang CIDG ng mga major at minor parts ng mga baril, iba’t ibang mga bala, mga piyesa at makina sa paggawa ng baril sa loob ng bahay ng suspek.

Nagbebenta rin ng baril ang suspek gamit ang social media at karamihan sa kanyang mga parokyano ay mga kilalang gun enthusiast, mga politiko na may mga private armed group (PAG) mga pulis at sundalo.

Bukod dito ay nagbebenta rin ng silencer ang suspek na mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng gun store sa bansa.

“Accordingly, the arrested person had no license to operate a firearms business and had not submitted any application to the PNP’s Firearms and Explosives Office for dealing and manufacturing firearms,” pahayag ni Acorda.

“The investigation further revealed that the suspect uses his establishment and social media to trade unlicensed firearms wherein among his customers are high-profile gun enthusiasts, politicians with alleged private armies, and some uniformed personnel from the police and military,” dagdag pa ng opisyal

Sa bisa ng dalawang search warrant na inilabas ng Executive Judge ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region ng Marikina City, nilusob ng CIDG noong Setyembre 29 nang hapon ang bahay ng suspek.

Sinampahan na ng kasong illegal possession of firearms ang suspek sa prosecutors office ng Marikina City habang nasa kustodiya na ito ng CIDG sa Camp Crame.

“I commend the CIDG personnel behind this laudable accomplishment, and I assure the public that the PNP will persist in its pursuit to maintain peace and order throughout the country,” pahayag pa ni Acorda. (Edwin Balasa)