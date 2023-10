Gilas Pilipinas ‘kinatay’ Qatar

DINEMOLIS nina Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas ang Qatar 80-41 para humabol sa quarterfinals ng 19th Asian Games Lunes ng hapon sa Hangzhou Zhejiang University Zijingang Gym.

Nambarako ang dalawang stars ng San Miguel Beer na sina June Mar Fajardo at CJ Perez para pangunahan ang atake ng Nationals na bumawi mula sa 87-62 drubbing na inabot sa Jordan sa huling asignatura sa group play.

Tumipa si PBA six-time MVP Fajardo ng 12 points mula 5 of 5 shooting at nagbaba ng 3 rebounds, may 12 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 steals si Perez.

Nag-deliver ng 11 points si Calvin Oftana tampok ang tatlong 3-pointers sa first quarter nang lumamang ang Filipinos 33-14.

Nilimitahan ng Gilas ang Qataris sa 16 points lang sa second at third bago dumistansiya ng hanggang 43.

Kinamada naman lahat ni Brownlee ang 9 points at 5 rebounds niya sa nakakangilong opening 10 minutes, hindi na ibinalik ni coach Tim Cone. May 9 markers, 4 blocks si Japeth Aguilar, 8 points, 10 rebounds at 3 blocks kay Ange Kouame.

Si Nedmi Muslic (12) lang ang player ng Qatar na umiskor ng double digits.

Walang 24-oras ang pahinga ng Nationals, sasabak kontra Iran sa quarters ngayong Martes ng tanghali.

(Vladi Eduarte)