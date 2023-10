DonBelle gusto maka-work DongYan

Marami ang nag-abang kina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa ABS-CBN Ball 2023.

Ito kasi ang unang ball ng dalawa bilang DonBelle love team.

Matatandaang November 7, 2019 nang ipakilala sina Belle at Donny bilang Maxpein at Deib, ang mga bidang characters sa TV series adaptation ng ‘He’s Into Her’ habang September 14, 2019 naman naganap ang huling ABS-CBN Ball 2019 bago nagka-pandemic.

Sa rami nga ng nagmamahal at sumusuporta sa DonBelle ay hindi na nakakagulat na sila ang tanghaling Power Couple of the Ball na may 67.46% na nakuha mula sa naganap na online voting.

Samantala, marami ang naging masaya nang makita ng DonBelle fans sa mga news program ng Kapuso network sina Donny at Belle.

In-interview kasi sila ni Cata Tibayan sa red carpet ng ABS-CBN Ball 2023 at dito binunyag nila kung sinong Kapuso stars ang gusto nilang makatrabaho.

“Marian (Rivera), Dingdong (Dantes). Sobrang light lang nila,” pagbubunyag ni Donny.

“I’m such a fan of them, they’re so iconic. They’re such an iconic couple,” ayon naman kay Belle.

Naku sana magsama ang dalawang couples na ito sa isang proyekto na tiyak na aabangan ng mga Kapuso at Kapamilya.

Bonggels!