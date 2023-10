Death penalty binuhay sa mga kasong droga

Ang pagpataw ng parusang kamatayan laban sa mga sangkot sa ilegal drug operations ang isa pa rin sa nakitang epektibong paraan ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers para masugpo ito.

Muling binubuhay ni Barbers ang panukalang pagpapataw ng parusang kamatayan para sa drug cases kasunod na rin sa kapansin-pansin na namang pag-aktibo ng illegal drug operations tulad na lamang ng nadiskubreng pagpasok sa bansa ng bil¬yon-bilyong halaga ng shabu sa Subic, Zambales kamakailan.

“Death penalty could be a deterrent,” ayon kay Barbers, chair ng House committee on dangerous drugs kasabay ng pagsasabing panahon na upang muling pag-aaralan ng seryoso ang pagbuhay ng death pen-alty sa bansa.

Magugunitang nilusaw ang death penalty sa Pilipinas noong 2006, sa ilalim ng administrasyons ni da¬ting Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil na rin sa paniniwalang hindi ito epektibong solusyon sa drug trade batay na rin sa pag-aaral ng rights group Harm Reduction International. (Eralyn Prado)