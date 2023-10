Chess sa Batangas mautak mga kalahok

MATITINIK na chess player ang kalahok sa Mayor Valentino R. Patron 1st FIDE Rapid Chess Tournament na lalaruin sa Sports Coliseum sa San Jose, Batangas sa darating na Linggo.

Nakataya ang P3,000 at trophy sa magkakampeon habang P15,000 ang hahamigin sa non-master division sa 1-day event na katuwang si Golden Mind Chess Club President Alexandro “Allan” Osena.

Kabilang sa mga lalaro ang pambato ng Olongapo City na si Henrick Marello Bolanos sa event na magsisimula ng alas-10 ng umaga.

Ang ibang kalahok ay sina John Kien Dapitan, King Alexander Osena, Ranniel Ralf Lugo, Seth Akio Dinglasan, Lyza Penaverde, Marco Viniel Penaverde , Ace Erwin Manalo, Nix Santi Reyes, Luis Mateo Osena, Bryce Bayani, Jared Osena, Delia Marie Penaverde at John Nataniel Collera.

Ipapatupad ang seven rounds Swiss System na may time control na 15 minutes plus 5 seconds delay at para sa ibang detalye ay tumawag o mag-text sa mobile numberna 0956-0898179.

Samantala, tiyak na naghahanda ang mga kalahok na woodpushers upang makamit ang inaasam na premyo.

(Elech Dawa)