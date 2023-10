Cebuana Lhuillier-backed tennis player Francis Alcantara, Alex Eala sapol tanso

NAKASUNGKIT ang Cebuana Lhuillier-backed tennis player na sina Francis Alcantara at Alex Eala ng bronze medal sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Sapol nina Cebuana Lhuillier tennis ambassador Francis “Nino” Alcantara at 18-anyos na si Alex Eala ang bronze medal sa 19th Asiad sa mixed doubles event.

Matindi ang kombinasyon ng pares na nagkaroon ng kamangha-manghang pagtakbo sa buong paligsahan, na natalo ang mga seryosong contender tulad ng Nepal, India at Thailand.

Gayunman, napigil ang magkapareha nang yumuko kina Liang En-shuo at Tsung-hao Huang mula sa Chinese Taipei 7-5, 6-3 sa semis match para magkasya sa bronze.

Tuwang-tuwa si Cebuana Lhuillier President at CEO Jean Henri Lhuillier sa tagumpay ng dalawa.

“Seeing the duo achieve success at the Asian Games fills my heart with immense pride and joy. I know how our players worked hard to get this far. We are beyond excited to see what’s in store for them in the future,” sey ni Lhuillier.

Isa itong redemption of sorts para kay Alcantara na nakipaglaro sa kapwa Cebuana Lhuillier-backed na si Ruben Gonzales sa men’s doubles segment ngunit na-eliminate pagkatapos ng unang round.

