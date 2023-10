Caloy Yulo sisikaping maka-medalya sa Paris

PLANO ni Carlos Edriell Yulo na makabawi at makasungkit ng mailap na medalya sa Olympics sa muling pagkuwalipika sa quadrennial meet sa Paris 2024.

Nakabangon ang 2-time World Gymnastics gold medalist sa dalawang masaklap nitong performance upang masungkit ang ikalawang sunod na ticket sa Olimpiada matapos magkuwalipika sa floor exercise sa World Artistic Gymnastics Championships sa Antwerp, Belgium.

Ito ay matapos na pumangatlo ang 23-anyos na si Yulo sa floor exercise sa likod nina Artem Dolgopyat ng Israel at Fred Richard ng United States Nagtapos siya na may 14.600 puntos sa paborito nitong event na floor exercise.

Dahil kapwa kuwalipikado na si Dolgopyat at Richard sa Paris Olympics sa susunod na taon ay nagresulta ito para makamit ni Yulo ang silya base sa nakatakdang proseso sa quadrennial event.

Inihayag din ng Philippine Olympic Committee (POC) Linggo ang kuwalipikasyon ni Yulo sa Paris Olympics.

Ito ay sa kabila ng pagtatapos niya ng dead-last sa mga kalahok sa tampok na Indiidual All-Around.

Ang 2019, 2021 at 2023 SEA Games Individual All Around gold medalist na si Yulo ay nagtala ng dalawang kamalian sa Vault at Rings apparatus upang tumapos na pinakahuli sa Men’s Individual All-Around Final sa kanyang unang pagtatangkang makakuha ng silya sa Paris Olympics.

Itinala ni Yulo ang 14.600 iskor sa floor exercise para sa ikaltong pwesto habang 59th ito sa 67.765 puntos sa All-Around. Inokupahan nito ang 41st spot sa Pommel Horse (13.233) at 90th sa Rings sa 11.566 iskor kung saan ito nagkamali sa paglanding.

Hindi ito nakaiskor sa Vault matapos maplakda sa unang tangka habang 10th sa Parallel Bars (14.666) at 18th sa Horizontal Bar (13.700).

Una nang nilaktawan ni Yulo ang pagsabak sa ginaganap na Asian Games ngayong taon upang subukang agad na makuha ang ticket sa Olympics sa Paris.

Matatandaan na nabigo siyang makapag-uwi ng medalya kahit sumabak sa pitong apparatus noong 2020+1 Japan Olympics.

(Lito Oredo)