Buwis sa mga junk food ‘nilangaw’

Hindi pa umuusad sa Kongreso ang panukala na patawan ng buwis ang mga junk food dahil wala pang naghahain ng panukalang batas tungkol dito.

Sa hearing ng Senate committee on finance, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na wala pang naghahain ng panukala sa Kamara de Represen­tantes o kaya ay sa Senado.

Binanggit ito ni Diokno matapos ungkatin ni Senador Raffy Tulfo na kilalang kontra sa pagpapataw ng junk food dahil marami raw sa mahihirap ang ginagawa na itong pang-ulam.

Noong nakaraang Hunyo, itinulak ng Department of Finance ang pagpapataw ng P10 per 100 grams o P10 per 100 milliliters tax sa pre-packaged foods na walang nutritional value.

Kabilang dito ang mga confectione­ries, snacks, desserts, at frozen confectioneries, na lumalagpas sa thresholds ng fat, salt, at sugar content.

Sigurado namang itutulak ng DOF ang iba pang panukala na makakadagdag sa revenue ng gobyerno.

“We will just rely on those bills that are likely to be passed. I think there are some four of them, right? Like for example, single-use plastic, tuloy ‘yon. ‘Yong digital payment, lulusot ‘yon,” wika ng kalihim sa isang hiwalay na interview ng mga reporter.

Binanggit din ni Diokno itutulak din nila ang buwis sa pagmimina dahil sa ito ay magiging “another source of growth.”